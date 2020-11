Leverkusener Festival im Live-Stream : Jazztage: Top-Musik mit ein bisschen Warteschleife

Leverkusen Applaus gibt es bei den Jazztagen derzeit keinen. Froh über den Auftritt im Erholungshaus – nur vor Kameras – war Jazztrompeter Nils Wülker dennoch.

Wer pünktlich auf den Livestream-Button drückte, konnte Männer beim Zusammenbau eines Klaviers beobachten – in einer Warteschleife. Auch nicht schlecht, aber akustisch eher mau. Wenige Minuten später folgte der Hinweis auf technische Probleme und die Bitte, man möge sich in Geduld üben. Das wurde belohnt mit für die Jazztage gewohnt guter Musik. Der mit Preisen dekorierte Jazztrompeter Nils Wülker freute sich, wie er bemerkte, auf diese Möglichkeit im Erholungshaus. So hatte er wenigstens einen Auftritt in Kultur-Lockdown-Zeiten. Zu normalen Zeiten wäre Leverkusen nur eine Station einer geplanten längeren Tournee gewesen, verriet der Jazzer.