Musikfestival in der Landeshauptstadt : Kraftwerk trifft Faust

Düsseldorf Das Schumannfest steht wieder unter dem Motto „Romantisiere dich!“ Die Veranstalter mischen verschiedene Kunst- und Stilformen – Violinkonzerte, Tango-Klänge und Erinnerungen an eine legendäre Düsseldorfer Band.

Los geht es bereits im laufenden Monat, am 28. Mai. Bis zum 12. Juni sollen 15 Konzerte über die Bühne gehen – in der Tonhalle und im Kammermusiksaal des Palais Wittgenstein. Den Auftakt bestreiten Geiger Frank Peter Zimmermann und die Düsseldorfer Symphoniker unter der Leitung von Dmitry Liss im Rahmen der Sternzeichen-Reihe in der Tonhalle (ab Freitag, 28. Mai, 20 Uhr, im Livestream).

Der dem Düsseldorfer Publikum unter anderem durch das sommerliche Asphalt-Festival bekannte Komponist Bojan Vuletic thematisiert mit dem Konzert „Flügel, schwebend“ die sogenannte „Reichspogromnacht“, in der Schlägerbanden der SA und SS auf brutalste Art und Weise Juden in ihren Wohnungen überfielen. Manches Musikinstrument schmissen die Schläger aus dem Fenster – Momente, die Vuletic und sein Ensemble gewissermaßen als akustisches Standbild fühlbar machen wollen (2.Juni, 20 Uhr, Tonhalle).

Der viel in Düsseldorf auch als Kompositionslehrer tätige Komponist Christian Banasik führt seine einst in U-Bahnhöfen der Wehrhahn-Linie präsentierte „Metropolitan-Trilogie“ auf, ergänzt um Beiträge von Studenten Düsseldorfer Musikschulen unter dem Titel „Kolorit“ (4. Juni, 20 Uhr, Tonhalle). Das aus Berlin stammende Ensemble „Zeitkratzer“ widmet sich der Musik der Düsseldorfer Kultband Kraftwerk (5. Juni, 21 Uhr, Tonhalle). Musikalische „Liebesgrüße aus Moskau“ überbringen Kabarettist Christian Ehring und der Bajan-Spieler Aydar Gaynullin mit dem Ensemble Euphoria und einem Stilmix zwischen Tango und Experimenteller Musik (6. Juni, 16.30 Uhr, Tonhalle). Am 10. Juni entdeckt die Freie Musikszene Düsseldorf musikalisches „Neuland“. Und am 11. Juni singen Musiker aus Düsseldorf und Berlin „Heimatlieder aus Deutschland“, die allerdings bunt gemischt mit exotischen Liedern von Einwanderern erklingen.