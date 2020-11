Im Erholungshaus eröffnet : Leverkusener Jazztage: Zurück zu den Ursprüngen

Leverkusen Die 41. Ausgabe muss im Erholungshaus ohne Publikum auskommen; Jazz-Freunde können die Konzerte allerdings im Internet verfolgen. Die ersten Bands begeistern mit „Klassik-Fokus“.

Nach ein paar erklärenden Worten wussten die Zuschauer zu Hause vor den Computerbildschirmen, was in diesem Jahr alles anders ist: In Pandemie-Zeiten hat Stiens das Beste aus dieser so beliebten Veranstaltung gemacht. Publikum im Saal ging nicht. Doch kein Leverkusener Jazz-Freund musste unglücklich bleiben: Im Zeitalter des Internets ist es dank Livestream möglich, die Veranstaltung im Netz zu verfolgen – rein theoretisch von jedem Ort der Welt aus.

Mit dem Westdeutschen Rundfunk hat Stiens einen technischem Partner gefunden, der neben den anderen Sponsoren auch für das finanzielle Gerüst der Musik-Show sorgt. Gleich vorweg: Was fehlte – und den ersten Abend im Erholungshaus zu einer unwirklichen Veranstaltung werden ließ: Ein Jazzkonzert benötigt Publikum, es sorgt für Atmosphäre. Und es sorgt für Beifall. Doch dieser blieb aus. Und so herrschte eine verwirrende Ruhe – beinahe so, als ob jemand gerade eine Rede gehalten hätte, die den Zuhörern die Sprache verschlagen hatte.