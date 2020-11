Ein Verkehrsaufkommen wie auf der Straße : Wupperrunde in Opladen: CDU fordert Rücksicht von Radfahrern und Fußgängern

Ein bisschen mehr Umsicht für ein friedliches Spaziergehen - und fahren an der Wupper – das erhofft sich die CDU von ihrer Aktion am Samstag in Opladen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Auf der beliebten Strecke kommen sich Fußgänger, Jogger und Radfahrer jeden Alters in die Quere – was nicht selten für brenzlige Situationen sorgt. Die Partei will helfen.

Bei schönem Wetter gleichen die Wege um die Wupper in Opladen fast einer Autobahn. Fußgänger, Jogger und Radfahrer müssen sich dann die Strecke unter dem derzeit bunten Blätterdach teilen. Das führt zu wenig Platz, viel Verkehr und immer wieder auch zu brenzligen Situationen – so berichten es jedenfalls viele Bürger. Der Ortsverband der CDU warb daher am Samstag in der Höhe des Waldhaus Römer für mehr Rücksichtnahme.

Gerade die Kinder schienen an der Maßnahme Spaß zu haben. Nicht etwa, weil sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt hätten, dafür fehlt ihnen noch das Verständnis. Sondern wegen des Geschwindigkeitsmessers, den Matthias Itzwerth, Harald Krafft und Rüdiger Scholz (MdL) aufgestellt hatten. Mehrfach flitzten sie so schnell es ging an dem Sensor vorbei. Das Problem: Einige Radfahrer erreichen auf dem schmalen Waldweg auch ohne „Blitzer“ Höchstgeschwindigkeit.

Heike Richter geht hier oft mit ihren Freundinnen und Hunden spazieren. Sie berichtet von zahlreichen Vorfällen, bei denen es beinahe zu Unfällen zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern gekommen wäre. „Die klingeln dann einmal von weit hinten, und fahren uns dann fast in die Hacken“, sagt sie. Eine ihrer Freundinnen fügt hinzu: „Die haben hier Kinder umgefahren, alte Leute umgefahren – das interessiert die gar nicht.“