Prinz in Leverkusen : Sessionsstart: Marijo I. regiert die Stadt doppelt so lang

Leverkusen D’r Prinz steht fest: Marijo I. (Klasic) wird am Elften im Elften das Narrenzepter übernehmen, meldet der Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK).

Der 48-Jährige sei „ne Wiesdorfer Jung“, im normalen Leben ist er selbständiger Elektromeister. In der Session wird er von den Pagen Lena Klasic und Lena Brummert und von den Adjutanten Michael Sternitzke und Jürgen Bergmann begleitet. Alle gehören den Roten Funken Wiesdorf an. Die KG, die 111 Jahre alt wird, darf in der Session den Prinzen stellen. Für Marijo wird es eine doppelte Session. Denn wegen der Pandemie fallen die meisten Veranstaltungen aus. „Daher wurde erstmals im FLK der Beschluss gefasst, dass die Regentschaft des Prinzen über zwei Jahre, nämlich die Sessionen 2020/2021 und 2021/2022, gehen wird. Dies ist einmalig in der Geschichte des Leverkusener Karnevals“, heißt es vom FLK.