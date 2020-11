Weihnachtsbeleuchtung in Leverkusen-Opladen : Probeleuchten der Kometen

Die Adventsbeleuchtung in der Düsseldorfer Straße in Opladen wurde schon aufgehängt Foto: Ludmilla Hauser

Opladen Es leuchtete am Mittwochabend entlang der Düsseldorfer Straße. Später auch an der Kölner und der Birkenbergstraße: Die Weihnachtsbeleuhtung für Opladen ist schon da.

Die Kometen sind auch an der Kölner und der Birkenbergstraße montiert. „Die Glocke in der Fußgängerzone hängt“, sagt Pott. Am Wochenende werden die Weihnachtsbäume im Kreisel Berliner Platz und an der Aloysiuskapelle aufgestellt, Lichter werden in den Platanen vor der Kapelle blitzen.