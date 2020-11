Corona aktuell : Stadt Leverkusen fordert Hilfe der Bundeswehr an

Leverkusen Ab Mittwoch helfen Marineflieger der Stadt bei der Kontaktnachverfolgung. Die Verwaltung sucht in der aktuellen Corona-Lage sicherheitshalber Bürger mit medizinischer Ausbildung für den Fall, dass das Pflegepersonal knapp wird. Die Schonfrist für Maskenmuffel ist vorbei: Die Stadt hat mit Bußgeldern begonnen.

Fälle Am Freitag nennt die Stadt 1476 Corona-Infizierte seit Ausbruch der Pandemie – 43 mehr als am Vortag. Davon gelten 745 als genesen (Vortag: 726). Ein Todesfall ist hinzugekommen. Ein 79-Jähriger, der mit dem Corona-Virus infiziert war, ist am Donnerstag gestorben. Er hatte laut Stadt diverse Vorerkrankungen. Seit März sind 13 Leverkusener im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 719 Leverkusener sind aktuell an Covid-19 erkrankt – 24 mehr als am Vortag. 3895 Leverkusener sind in Quarantäne. An 18 Schulen hat es laut Deppe bisher 36 Corona-Fälle gegeben, darunter fünf bei Lehrern und einen Fall bei der OGS-Betreuung. Im Remigius-Krankenhaus werden neun Patienten betreut, einer davon auf der Intensivstation, berichtet der Kaufmännische Leiter des Hauses, Thomas Karls. Im Klinikum gibt es am Freitag 26 Covod-19-Fälle, fünf davon werden intensivmedizinisch betreut, darunter ist ein Patient der beatmet werden muss, meldet der Ärztliche Direktor Utz Krug. Der Inzidenzwert liegt bei 185,7 (Vortag: 196,7).