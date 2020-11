Ordnungsamt Leverkusen kontrolliert Maskenpflicht : Corona: 22 Bußgeldverfahren gegen Schüler

Die Stadt kontrollierte am „Campus Bismarckstraße“ Schüler, die in Großgruppen die Pause verbrachten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Manfort Überraschende Corona-Kontrolle am Mittwoch vor den Schulen Bismarckstraße: Mitarbeiter des Ordnungsamtes stießen auf 150 bis 200 Schüler, die sich während der Pause in Gruppen vor den Manforter Berufskollegs aufhielten.

Auslöser der Kontrolle seien vermehrte Hinweise und Beschwerden über das Pausengeschehen der Schüler an der Bismarckstraße gewesen, berichtete die Sprecherin. Tatsächlich stehen die Schüler seit Monaten – wie vor Zeiten vor der Pandemie üblich – auf dem Bürgersteig zusammen, oft in großen Gruppen. Zudem versorgen sie sich in nahe gelegenen Geschäften mit Lebensmitteln, auch mal in verbotenen Gruppenstärken. Nach der Corona-Verordnung sind heute in der Öffentlichkeit nur Treffen von höchsten zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt.