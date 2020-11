Bauausschuss Leverkusen diskutiert über „Klimasiedlung“ : Dezernentin: Bohofsweg-Projekt prüfen

Das Grünareal am Bohofsweg (rechts: Mathildenhof, oben: Meckhofen) ist derzeit Thema in der Politik. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel Im Bauausschuss lehnte die SPD das „Klimasiedlung“-Projekt grundsätzlich ab. CDU und Grüne wollen erst auf die Prüfergebnisse warten.

Eine Bebauung der Grünfläche am Bohofsweg mit Wohnhäusern und einer Kita wird von der städtischen Bauplanung weiter geprüft. Dies stellte Baudezernentin Andrea Deppe im Bauausschuss klar. Leverkusen brauche dringend mehr Wohnraum. Dafür gebe es allerdings in der Stadt wenig Baugrund. Deshalb sei es richtig, offiziell auch das Areal in Mathildenhof zu untersuchen, erläuterte Deppe im Ausschuss, der von der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Lena-Marie Pütz (37, SPD) souverän geleitet wurde. Die SPD lehnt das Projekt ab. Grüne und CDU wollen sich erst nach Vorlage der Prüfergebnisse entscheiden.