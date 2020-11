Kulturstadt Leverkusen gibt Einblicke ins Küntlerleben : Kunstnacht online: Videoclips aus Ateliers und Studios

Leverkusen „Leverkusen - Deine Kunstszene“ heißt eine neue Serie mit Videoclips, die einen Einblick in Ateliers, Galerien und Museen gibt. Ins Leben gerufen wird sie von der Kulturstadtlev.

Ateliers, Galerien, Museen und Kirchen hatten sich auf die 16. Leverkusener Kunstnacht im Oktober vorbereitet. Dann wurde das jährliche stets prima besuchte Ereignis wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Für die lebendige Szene der Bildenden Kunst eine große Enttäuschung, zumal die Beteiligten im Vorfeld besonders großen Aufwand betrieben hatten zur Sicherheit der nächtlichen Entdeckungsreise. Virtuell nachholen lässt sich das Ereignis nicht, aber es soll eine Plattform geben, die der Öffentlichkeit einen Schaufensterblick in Ateliers, Studios und Museen bietet. So könne das reiche Angebot in der Stadt öffentlich sichtbar gemacht werden, betont Anke Holgersson vom Kulturbüro, die seit 2005 die Kunstnacht organisiert.

20 Minifilme von 90 Sekunden Länge sind im Vorfeld entstanden. Da gaben Beteiligte Statements zur Frage: Was bedeutet die Kunstnacht für Sie? Oder: Was macht Ihren Ausstellungsort besonders? Inzwischen kommen weitere hinzu, und ab 1. Dezember sind sie auf der Kunstnacht-Homepage, wo auch noch einmal das ursprünglich geplante Programm einzusehen ist, und in sozialen Netzwerken freigeschaltet. Bis Mitte Dezember können sich die angeschriebenen Künstler noch melden, so dass auch danach noch weitere Filme entstehen werden. Alle 14 Tage gibt es bis in das neue Jahr hinein eine neue Dokumentation der Serie „Leverkusen – Deine Kunstszene“ auf Facebook und Instagram. Unter anderem wird so ein kurzer informativer Blick in das Museum Morsbroich, den Künstlerbunker Karlstraße, Klangatelier Neue Bahnstadt Opladen, Junges Theater, KreativWerk, Kulturausbesserungswerk, Freudenthaler Sensenhammer und in Privatgalerien ermöglicht. Zu sehen sind die unterschiedlichsten Kunstformen der Genre Malerei, Fotografie, Keramik, Filmkunst, Bildhauerei, Performance und Architektur. Mehr auf https://www.facebook.com/pages/category/Community/Leverkusener-Kunstnacht-1421949308092617 und auf www.kulturstadtlev.de/Kulturbüro.