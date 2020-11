Feuerwehreinsatz an der Breidenbachstraße : Auto brennt in Wiesdorf

Das Feuer in dem Wagen war schnell unter Kontrolle. Die Hitzeentwicklung zog aber auch das davor geparkte Auto in Mitleidenschaft. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Wiesdorf In der Nacht zu Donnerstag fing der Wagen Feuer. Die Ursache ist unklar Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandermittler der Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag Arbeit bekommen. Gegen 2 Uhr fing an der Breidenbachstraße in der City ein Auto, das am Straßenrand abgestellt war, Feuer. Ausgangspunkt war laut Feuerwehr der Motorraum.