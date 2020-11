Leverkusen: Ausschuss für Soziales : OP Plus: Obdachlose sofort in Wohnungen unterbringen

Die Zelte gegenüber der Notschlafstelle sind weniger geworden. Die Politik wünscht sich vor allem über den Winter eine warme Unterkufnt für Menschen ohne Obdach. Foto: Miserius, Uwe (umi)

(kno) Notschlafstelle für Obdachlose hin oder her. In der kalten Jahreszeit und während der Corona-Krise ist eine solche Unterkunft schlecht, sagen Vertreter der Wählergruppe Opladen plus. Sie fragten bei der Verwaltung nach, ob Wohnungslose im Winter in die demnächst freiwerdenden Flüchtlingsunterkünfte umziehen könnten.

„Selbst wenn diese schlechter isoliert sind, bieten sie mehr Schutz als ein Leben auf der Straße oder in Zelten“, sagte Stephan Adams jetzt im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren, ehe der Antrag mit den Stimmen von SPD und Bürgerliste angenommen wurde.

Zuvor wollte Zöhre Demirci (Grüne) wissen, ob die Stadt noch den Plan verfolge, Obdachlose im einstigen Atrium-Hotel (Schlebusch) unterzubringen. Das sei beabsichtigt, antwortete Stadtmitarbeiterin Sabine Willich. Das Haus stehe Wohnungslosen voraussichtlich ab Jahresende zur Verfügung. Einziehen dürften vom Caritasverband betreute Obdachlose, um zu sehen, ob sie wohnfähig seien, ehe sie in begleitetes Wohnen übergeleitet würden.

Findet eine Containerlösung zur Unterbringung von Menschen ohne Obdach ungeeignet: Stefan Baake (Grüne). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Welche weiteren Regelungen es gebe, fragte Peter Viertel (Bürgerliste). Die Unterkunft in der Von-Diergardt-Straße werde als Auslagerungsort für die Schule umgebaut. Die Wohnstätte in der Felderstraße diene als Quarantäne-Standort. Im Altbau der Sandstraße seien überwiegend obdachlose Menschen mit Migrationshintergrund untergebracht. Ein weiterer Container an der Sandstraße sei als Schlafquartier für den Winter nutzbar. Aktuell stehe nur die Manforter Straße als Ausweichmöglichkeit für Obdachlose zur Verfügung, sagte die Stadt. Stefan Baake (Grüne) war skeptisch, Obdachlose in Containern unterzubringen. „Erfahrungsgemäß sind diese extrem hellhörig.“ Er präferiere andere Unterbringungsformen.