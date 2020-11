Handball, Frauen-Bundesliga : Martin Schwarzwald übernimmt die Elfen

Leverkusen Das letzte Spiel der Elfen vor der Europameisterschaft ist abgesagt. Wenige Tage nach dem Rücktritt von Michael Biegler präsentiert der TSV Bayer 04 Leverkusen Martin Schwarzwald als Nachfolger.

Zur rechten Zeit kommt die vorgezogene Unterbrechung für den TSV Bayer 04 aber nicht nur wegen des Infektionsschutzes. Angesichts einer Reihe von verletzten und angeschlagenen Spielerinnen ist eine Pause dringend nötig. Zusätzlich bietet sich den Verantwortlichen nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Michael Biegler am Montag in der Pause die Chance, dessen Nachfolger Martin Schwarzwald einzuarbeiten.

Der TSV Bayer 04 hat bekanntgegeben, dass der 34-Jährige, der derzeit den Frauen-Drittligisten SG Bretzenheim trainiert, ab Dezember die Elfen als Cheftrainer übernimmt. „Es war sicher eine der schwersten Entscheidungen meiner bisherigen Handballlaufbahn, meine derzeitige Mannschaft, mit der ich in eineinhalb Jahren eine sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Basis aufgebaut habe, zurückzulassen. Aber für mich als junger Trainer ist es eine große Ehre, bei einem der renommiertesten Vereine den Schritt in die erste Liga zu machen“, lässt sich der A-Lizenzinhaber zitieren. Er trete in große Fußstapfen, gehe die „spannende Aufgabe“ aber ebenso selbstbewusst wie demütig an.