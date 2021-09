Internationale Auszeichnung für Leverkusen : Busbahnhof Wiesdorf gewinnt Architekturpreis

Wiesdorf Ausgelobt wurde der internationale Wettbewerb vom Europäischen Zentrum für Architektur, Kunst, Design und Urbanistik und „The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design“. Beworben hatten sich die Architekten des Busbahnhofs vom Büro „Pahl + Weber-Pahl Planungsgesellschaft“.

Der lange hitzig diskutierte und mit Verspätung und Verteuerung fertig gewordene Busbahnhof in Wiesdorf hat einen internationalen Architekturpreis in der Sparte „The World’s Foremost International Distinguished Building, Landscape Architecture and Urbanism Awards Program “ gewonnen. Ob dieser lange Titel auf eine Plakette passt, ist fragwürdig.

Fakt ist: Ausgelobt wurde der Wettbewerb vom Europäischen Zentrum für Architektur, Kunst, Design und Urbanistik und „The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design“. Beworben hatten sich die Architekten des Busbahnhofs vom Büro „Pahl + Weber-Pahl Planungsgesellschaft“, informiert die Stadt, die mit stolz zwischen den Zeilen verkündet: „Leverkusen steht mit diesem Preis in einer Reihe mit dem ,House of European History’ in Brüssel, dem ,Paracelsus Bad & Kurhaus’ in Salzburg, der ,adidas World of Sports Arena’ in Herzogenaurach und dem ,Apple Marina Bay Sands’ in Singapur.“