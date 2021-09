Fördergeld aus NRW-Sportstätten-Programm : Land unterstützt TSV Bayer mit 480.000 Euro

Leverkusen Für drei seiner Modernisierungsprojekt bekommt der mitgliederstärkste Sportverein der Stadt eine Finanzspritze vom Land. Konkret werden diese Maßnahmen bezuschusst: Sportinternat, Brandschutz und Vereinssoftware.

Andrea Milz könnte sich fast schon ein Zimmer in Leverkusen nehmen, so oft wie die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt derzeit in und für Leverkusen als eine Art Finanzfee zu tun hat. Gerade verteilt sie Förderbescheide an Vereine aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“. Der TSV Bayer 04 Leverkusen bekommt daraus eine ordentliche Summe: 480.000 Euro für seine umfangreichen Modernisierungsvorhaben. Konkret werden drei Baumaßnahmen bezuschusst: Sportinternat, Brandschutz und Vereinssoftware.