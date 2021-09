Kaiserpark in Krefeld : Schütte-Pavillon bleibt bis zum Stadtjubiläum

Krefeld Als außergewöhnliche Galerie und Kulisse für Musik, Diskussion und Film hat sich der Pavillon mit dem Kupferdach bewährt. Die Stadt will ihn bis mindestens zum Ende 2023 weiter erhalten.

„Die Stadt hat uns sehr unterstützt mit allem, was erforderlich war, sie hat die entsprechenden Baugenehmigungen in die Wege geleitet“, sagt MIK-Gründerin Christiane Lange. „Wir sind auch gebeten worden, uns am Stadtjubiläum 2023 zu beteiligen.“

Kunst in Schwalmtal : So feierte ganz Schwalmtal die Kunst

Doch bis dahin soll der Pavillon im Kaiserpark nicht verwaist bleiben. Am Wochenende startet eine Ausstellung mit Dokumentarfilm über die Nachkriegskunst in Museen. Aber es gibt auch zahlreiche weitere Ideen. Eine kleines Neue-Musik-Festival, das ganz ohne Werbung am vergangenen Wochenende viele Spaziergänger überrascht hat, ist für Christiane Lange eine sprudelnde Ideenquelle. Es gab Performances, neue Musik und eine „Baumharfe“: Acht 30 Meter lange Klangsaiten, die von „Baum zu Baum“ oder in entsprechende Gestelle gespannt werden, erzeugen beim Ziehen kräftige, sonore Töne. Eine Poesie, die zum Ort genauso passt, wie Diskurse zu Kunst und Architektur. „Corona hat uns in Verzug gebracht, sonst hätten wir den Pavillon schon früher bespielt“, sagt Christiane Lange. Ohne zu viel verraten zu wollen, sagt sie, dass sie sich fürs kommende Jahr durchaus auch Musikveranstaltungen dort vorstellen kann.