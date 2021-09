Radunfall an Stadtgrenze Langenfeld/Leverkusen : Rettungs-Heli fliegt Schwerstverletzte in Klinik

Langenfeld/Leverkusen In Langenfeld-Mehlbruch stürzt eine Radfahrerin aus Leverkusen auf abschüssiger, versandeter Strecke. Obwohl sie einen Helm trägt, zieht sich die 71-Jährige schwere Kopfverletzungen zu.

Eine 71 Jahre alte Frau aus Leverkusen hat sich bei einem Fahrrad-Unfall auf der Rheinstraße im Langenfelder Ortsteil Mehlbruch lebensgefährlich verletzt. Sie wurde am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen.

Laut Polizeibericht radelte die Leverkusenerin gegen 19.35 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann, aus Richtung Neurath kommend, über die Eisenbahnbrücke Rheinstraße in Richtung Rheindorfer Straße. Dabei verlor sie am Ende der abschüssigen Überführung auf dem versandeten Fuß- und Radweg die Kontrolle und stürzte. Obwohl sie einen Fahrradhelm trug, wurde sie schwer am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein. Der Ehemann alarmierte einen Rettungswagen. Dessen Besatzung forderte sofort einen Rettungshubschrauber an, der die Schwerstverletzte in eine Spezialklinik brachte.