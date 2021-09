Ab Mitte Oktober in Leverkusen : Erholungshaus – ein Kulturtempel zum Mieten

Ab Mitte Oktober in Leverkusen

Bei Tag oder Nacht ein erhabenes Gebäude an der Nobelstraße seit Anfang des 20. Jahrhunderts: Das Erholungshaus dient noch bis 30. September als Impfzentrum. Was danach mit dem Gebäude geschieht, berichtet Bayer-Kultur-Chef Thomas Helfrich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wenn das Impfzentrum schließt, hält ab Mitte Oktober die Kultur wieder Einzug. Das Haus wird stärker für Mietinteressenten geöffnet.

Das Impfzentrum im Erholungshaus ist in wenigen Wochen Geschichte. Am 30. September werden dort die letzten Dosen der Covid-1p-Vakzine verabreicht. Bayer hatte der Stadt den großen Saal und die Foyers auf unbestimmte Zeit mietfrei zur Verfügung gestellt. „Wir wollten ja kein Geld damit verdienen“, versichert Bayer-Kultur-Chef Thomas Helfrich.

Das Haus eignete sich perfekt für die Einrichtung mehrerer Impfstraßen, und man habe selbst in der Zeit ja auch nicht wirklich etwas mit dem Gebäude anfangen können. Auf diese Weise hätten es außerdem viele Menschen kennengelernt, die das Erholungshaus bisher noch nie besucht hätten.

Ab Oktober wird die Einrichtung wieder seiner ursprünglichen Bestimmung als Kulturzentrum zugeführt. Zunächst müssen aber die Impfstraßen abgebaut und die Vorkehrungen zur Nutzung für Veranstaltungen getroffen werden. Das werde einige Tage in Anspruch nehmen, erläutert Thomas Helfrich. Mitte Oktober soll alles fertig sein, denn da findet bereits die erste von drei Opern-Veranstaltungen der Wuppertaler Bühnen statt.

Die haben das Gebäude als Ausweichsquartier gebucht, weil das eigene Haus wegen Hochwasserschäden nicht zur Verfügung steht. Am Mittwoch, 27. Oktober, hat Bayer Kultur eine Schüleraufführung als eigene Vorstellung im Rahmen des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ angesetzt: „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von Kurt Weill. Am Donnerstag, 28. Oktober, soll wieder eine Kunstauktion stattfinden. Und im November ist der große Saal fast täglich belegt, weil das Erholungshaus die neue Heimat der Leverkusener Jazztage ist.