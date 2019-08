Ärger in Opladen : Lärmschutzwand: Stadt hat vier Jahre Zeit, Beiträge einzuziehen

Opladen Paul Hebbel, ehemaliger Oberbürgermeister weiß, was auf die Stadt zukommen könnte: ein Rechtsstreit zwischen Opladener Grundstückseigentümern, die für die Lärmschutzwand in der Bahnstadt mitzahlen sollen, und der Stadt.

Seine Prognose: „Die Leute müssen zahlen. Anfang der 2000er gab es in Rheindorf einen ähnlichen Fall. Aber ich konnte nichts machen. Das ist geltendes Recht“, berichtete er am Dienstag, als erst die Politik, dann die betroffenen Eigentümer von der Stadt informiert wurden (wir berichteten). Hebbel erinnerte sich an 1998 und die Folgejahre. Eine neue Lärmschutzanlage in der Nähe sollte von Altanliegern der Straße „An der Dingbank“ mitgetragen werden. Etliche klagten. 2003 urteilte das Gericht: Der Erschließungsbeitrag ist rechtmäßig.