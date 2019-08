Titelverteidigung in Oldenburg : Elfen schnappen sich erneut das Wunderhorn

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 schlagen im Finale des Vorbereitungsturniers in Oldenburg den Liga-Konkurrenten HSG Blomberg/Lippe. Nun folgt die Generalprobe gegen Venlo.

Bayers Bundesliga-Handballerinnen haben sich auch beim dritten Turnier in der Saisonvorbereitung als starke Einheit präsentiert. Nach Platz drei in Wittlich und dem Sieg in Kirchhof verteidigte das Team von Trainer Robert Nijdam nun seinen Titel beim Robert-Schumann-Turnier des VfL Oldenburg und sicherte sich damit wie schon vor einem Jahr die Wunderhorn-Trophäe. „Alles in allem bin ich wieder sehr zufrieden“, sagte der Coach nach dem Finalsieg gegen den Bundesliga-Konkurrenten HSG Blomberg/Lippe.