Jugendberufsagentur : Neue Agentur – Zukunft aus einer Hand

Leverkusen Stadt, Jobcenter und Agentur für Arbeit bündeln ihre Angebote für Jugendliche.

Kürzere Wege, verbessertes Angebot – mit einer zentralen Anlaufstelle wollen Stadt, Jobcenter und die Agentur für Arbeit jungen Menschen effektiver als bisher den Weg in den Beruf ebnen. Die Jugendberufsagentur Leverkusen ging am Dienstag offiziell an den Start. An zentraler Stelle nahe dem Wiesdorfer Bahnhof bieten 22 Mitarbeiter auf zwei Etagen des Jobcentergebäudes an der Heinrich-von-Stephan-Straße eine von nun an gebündelte Beratung und Leistung, die die drei Akteure bisher getrennt angeboten hatten.