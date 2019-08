Lärmschutzwand in der Bahnstadt : Opladener sind stinksauer auf die Stadt

Opladen Die dicke Luft bei der Info für Bürger, die für die Lärmschutzwand in der Bahnstadt zahlen müssen, war fast greifbar.

Wolfgang Stock hat umgehend rechtlichen Rat eingeholt, als Infoschreiben und Einladung zum Termin am Dienstag im Forum bei ihm eingingen. Zwei Wochen ist das her. Der Opladener hätte sich einen Infotermin zur Lärmschutzwand in der Bahnstadt und deren Kosten schon vor zwei Jahren gewünscht, als die Politik darüber beschlossen hatte. „Da hätte die Stadt die Opladener informieren können, dass Hauseigentümer an den Kosten beteiligt werden, man aber noch nicht weiß, wer wie viel bezahlen muss. Dann hätte jeder Geld zur Seite zu legen können“, sagt Stock, der seit 1959 im Hederichsfeld/Ecke Karlstraße wohnt. „Von Störung durch Bahnlärm kann in all den Jahren keine Rede sein. Wir hören von der Bahn nichts. Aber zahlen sollen wir. Ich bin richtig geladen.“