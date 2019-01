Am Bahnübergang : Radler (84) bei Unfall mit Güterzug getötet

An einem unbeschrankten Bahnübergang wie diesem ereignete sich der tödliche Unfall. Foto: dpa/Holger Hollemann

Köln/Leverkusen (bu) Ein Güterzug hat am Dienstagmorgen in Köln-Flittard an der Stadtgrenze zu Leverkusen einen Radfahrer (84) auf einem unbeschrankten Bahnübergang überfahren. Ein alarmiertes Rettungsteam konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken