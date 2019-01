Vor dem Umbau an der Fürstenbergstraße : DRK – erstmals Blutspende im Bus

Spenden im Bus – so wie hier in Leichlingen funktioniert es nun auch in Opladen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Gebäude an der Fürstenbergstraße steht vor der Modernisierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Umbau ist in Sicht: Das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Opladen, an der Fürstenbergstraße, steht vor einer Modernisierung. Das DRK und die Stadt Leverkusen planen einen behindertengerechten Umbau des DRK-Hauses. Momentan gibt es keinen ebenerdigen Zugang zu den Räumen. Dafür soll nun in diesem Jahr ein Fahrstuhl gebaut werden.

Neben dem Umbau entsteht auf dem Grundstück eine neue Rettungswache der Feuerwehr Leverkusen. Wenn diese fertig ist, bietet sie für zwei Rettungswagen mit Mannschaft Platz. Jedoch warten das DRK und die Stadt Leverkusen noch auf die Genehmigungen des zuständigen Bauamtes.

Unter dem Problem des fehlendem Aufzuges litt auch der Blutspendetermin am Montag. Das berichtet Hans Dieter Kall, Geschäftsführer des DRK Opladen. Die Spender mussten sich zunächst im ersten Stock anmelden und dann wieder hinunter zum Blutspendemobil, um ihre Blutspende abzugeben. Die Verpflegung und der Ruheraum befand sich im ersten Stock, so dass die Spender wieder hoch mussten. Das DRK habe das so gemacht, um Aufwand und Anstrengung zu vermeiden, sagt Kall. Ansonsten hätte die gesamte Ausrüstung in den ersten Stock getragen werden müssen. „Leider war es diesmal nicht anders möglich.“ Auch der Versuch, einen Ausweichort zu finden, sei zuvor gescheitert.

Nach dem Auftakt mit 71 Spendern in Opladen gibt es noch 50 weitere Termine im Stadtgebiet. Kall bedauert, dass es von Jahr zu Jahr weniger Spender in Opladen werden. „Vor fünf Jahren hatten wir noch über 100 Spender.“ Wichtig ist es für das DRK, in den ersten Wochen nach den Feiertagen den Vorrat an Blutkonserven aufzufüllen. Aus diesem Grund ruft das Rote Kreuz weiterhin zu Blutspenden auf.