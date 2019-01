Angebot der Stadt : Neue Plattform – Jugend spricht online mit

Starten die neue Online-Plattform "ePartool" : Ulrike Hector, Angela Hillen, Stefanie Schlösser und Marc Adomat von der Jugendverwaltung.

Leverkusen Neue Plattform soll bei jungen Menschen Interesse für Stadtpolitik wecken.

Kinder und Jugendliche surfen gerne im Internet. Warum sie also nicht genau dort abholen, um sie an politischer Meinungsbildung zu beteiligen? Diesen Weg geht jetzt die Leverkusener Jugendverwaltung und ist dabei Vorreiter im Rheinland. Unter dem etwas sperrigen Titel „ePartool“ startet sie eine Online-Plattform, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, Ratspolitikern und der Stadtverwaltung Anregungen zu geben sowie konkrete Entscheidungen zu beeinflussen.

Und das funktioniert so: Ab sofort ist die Online-Plattform unter der Netzadresse leverkusen.jugendserver.de erreichbar. „Mitmachen!“ lautet die Aufforderung an die jungen Nutzer, und wer sich unter seiner Email-Adresse anmeldet, kann gleich loslegen und etwa darüber abstimmen, was künftig auf der „Leverkugel“, der Infokugel der Stadtsparkasse am Friedrich-Ebert-Platz, erscheinen soll.

Doch die Vorstellungen der Macher der Jugendverwaltung gehen noch viel weiter: „Wir wollen Kinder und Jugendliche für Themen der Stadtpolitik interessieren“, sagt Jugenddezernet Marc Adomat. Eine solche politische Partizipation sei gesetzlich vorgeschrieben, ergänzt Fachbereichsleiterin Angela Hillen. Ein analoges Vorläufermodell dieser Mitsprache, das Jugendforum, habe wegen mangelnder Beteiligung eingestellt werden müssen. Der digitale Nachfolger soll nun einen neuen Schub bringen. Stadtjugendpflegerin Stefanie Schlösser kann sich viele Themen vorstellen, die junge Leverkusener interessieren und über die sie online diskutieren und mitbestimmen wollen. Wo fehlen Jugendeinrichtungen im Stadtteil? Sind Schulwege sicher? Welche Bauprojekte sind geplant, etwa in der Neuen Bahnstadt? Welche Chancen birgt der neue Kinder- und Jugendförderplan? Über den Fortgang der Dinge, etwa die Diskussion in den Ratsausschüssen, sollen die Nutzer fortwährend auf dem Laufenden gehalten werden. Die Abstimmungsergebnisse der Plattform werden an die Ratspolitiker weitergegeben, etwa durch die Stadtjugendpflegerin selbst, die Mitglied im Jugendhilfeausschuss ist. „Das Tool ist auch eine Möglichkeit, Politik und Demokratie zu verstehen“, sagt Stefanie Schlösser. Wichtig sei, dass die Jugendlichen erfahren, dass ihre Beteiligung etwas bewirke. Abstimmungen sind übrigens auch als Gruppe vorgesehen. Die höchste Form einer Zustimmung ist das „Superlike“. Zugänge sind auch über Instagram (Jugendfoerderunglev) und Facebook möglich.