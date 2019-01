Season Opening: Katharina Bauer startet erfolgreich ins Jahr

Katharina Bauer flog bei der Saisoneröffnung der TSV-Stabhochspringer auf der Fritz-Jacobi-Anlage am höchsten. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Die Stabhochspringerin des TSV Bayer 04 übersprang vor heimischer Kulisse 4,30 Meter – ebenso wie Regine Bakenecker. Bo Kanda Lita Baehre musste sich bei den Männern mit Rang zwei begnügen.

„14 Schritte werde ich in der Hallensaison noch laufen. Früher hat man immer gesagt: Das sind 20 Zentimeter mehr“, sagte der zweifache Hallen-Vize-Weltmeister augenzwinkernd, dessen Bestleistung bei 5,91 Meter liegt. Der 32-Jährige vom TV Wattenscheid 01 zeigte einen seiner besten Wettkämpfe der letzten Zeit und sprang in Leverkusen so hoch, wie zuletzt Anfang Juli. „Obwohl ich den Ball flach halten möchte, sind die für die Hallen-Europameisterschaften geforderten 5,65 Meter realistisch“, sagte der Sieger der Saisoneröffnung.