Neuausrichtung des Konzerns: Lanxess macht keinen Kautschuk mehr

1909 gelang Bayer-Chemiker Friedrich Hofmann die Herstellung von künstlichem Gummi. Am 12. September 1909 gab das Kaiserliche Patentamt den Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. dafür das Patent mit der Nummer 250690. Kaiser Wilhelm II. ließ seine Karossen mit Reifen aus Bayer-Kautschuk ausstatten (Foto von 1912). Er schickte noch 1909 ein Telegramm an Bayer: Er sei „höchst befriedigt“ über die neuen Reifen. Foto: Bayer Foto: Bayer AG

Leverkusen Zum Ende des vergangenen Jahres hat Lanxess seinen Anteil am Joint Venture an Saudi Aramco verkauft.

Wenn Axel Heitmann über Kautschuk gesprochen hat, über den Hunger in Asien nach Mobilität, die wiederum Reifen braucht, die wiederum aus Kautschuk gemacht werden, den wiederum Lanxess herstellte, dann haben seine Augen fast visionär, zumindest aber leidenschaftlich geleuchtet. Mitte 2013 hatte Lanxess für 400 Millionen Euro ein neues Kautschukwerk in Singapur eröffnet. Butylkautschuk wird etwa für Reifen, Schutzkleidung, Schuhsohlen, Klebstoffe und Kaugummi verwendet.

Arlanxeo hat seinen Hauptsitz in Maastricht, Niederlande, erzielte 2017 einen Umsatz von rund 3,2 Mrd. Euro und beschäftigt 3800 Mitarbeiter an 20 Produktionsstandorten in neun Ländern.

Heitmanns Nachfolger Matthias Zachert teilte und teilt die Kautschuk-Fixierung von Heitmann nicht. 2015 sagte er anlässlich einer Erweiterung bei der Lanxess-Tochterfirma Saltigo: „In den vergangenen fünf Jahren haben wir uns über Kautschuk definiert. Ab heute beginnen wir damit, unsere anderen Produkte und Geschäftsfelder ebenso in den Fokus zu stellen.“ Das hat der Konzern getan, lagerte das Segment Kautschuk ein Jahr später in das Joint Venture aus. Jetzt folgt die komplette Abkehr. Zum 31. Dezember hat Lanxess den Verkauf seines 50-Prozent-Anteils an Arlanxeo an Saudi Aramco abgeschlossen. „Alle zuständigen Kartellbehörden haben die erforderlichen Zustimmungen zu der im August 2018 angekündigten Transaktion erteilt“, heißt es von Lanxess. Saudi Aramco ist nun alleiniger Besitzer von Arlanxeo. „Im Gegenzug hat Lanxess dafür einen Erlös von rund 1,4 Milliarden Euro erhalten. Mit dem Transaktionserlös stärkt Lanxess seine finanzielle Basis und reduziert seine Nettofinanzverbindlichkeiten deutlich“, meldet der Konzern.