Interview Erhard Schoofs: „Es gibt Schöneres als eine Autobahn“

Leverkusen Etwa die Musik. Ein Gespräch mit dem Bürgerlisten-Chef ohne die Worte „Tunnel“ und „Stelze“.

Herr Schoofs, ich möchte ein Interview mit Ihnen führen, in denen die Worte Tunnel, Stelze und Autobahn nicht vorkommen. Schaffen wir das?

Erhard Schoofs (78) führt die Bürgerliste im Stadtrat und gilt als streitbar. Die politische Karriere des pensionierten Lehrers begann 1973 als Juso-Vorsitzender in Leverkusen. 1993 verließ er als Ratsherr die SPD und gründete die Bürgerliste. Schoofs ist Mitbegründer der Jazztage und engagiert sich führend bei der Dachorganisation „LEV muss leben“ für lange Autobahntunnel.

Gäbe es eine Meisterschaft im Zwischenrufen, dann wären Sie an der Tabellenspitze. Sind Zwischenrufe sexy?

Was sind Ihre größten Stärken?

Schoofs Zusammen sind das beim Vinyl 16.000. Mit CDs, Filmen und was da sonst noch so ist, noch mal drei- bis viertausend.

Autobahn in Leverkusen

Autobahn in Leverkusen : Straßen.NRW plant auch Kombi-Lösung für die Stelze

Schoofs Es gibt so viel schöne Musik, da kann man von Lieblingen nicht sprechen. Das hat eine Aufteilung. Es gibt hervorragende Innovationen im Bereich des Jazz. Das sind nicht meine Lieblinge, aber als Innovation ist das das Größte. Es gibt aber auch Platten, die einem zu Herzen gehen. Die einen emotional stärker angehen. Das wäre dann auch eine Lieblingsplatte.

Schoofs Das wäre Art Blakey mit „A Night in Tunesia“. Das ist eine Doppel-LP mit 17 Variationen dieses einen Stückes.

Schoofs Die großen Cover gefallen mir gut, da gibt es einfach mehr Information. Hinzu kommt, Vinyl klingt einfach anders und besser, wenn man die Platten gut behandelt, so dass es nicht ständig knackt.

Vinyl ist Retro, wie viel Retro steckt in Ihnen selbst?

Schoofs Bei älteren Menschen gibt es immer einen größeren Teil Retro. Doch wenn es neue Entwicklungen gibt, dann bin ich dabei, auch im Bereich der Musik. Das heißt nicht, dass ich alles Neue immer nur toll finde. So nehme ich nicht ständig mein Handy mit, so etwa nicht, wenn ich essen gehe. Wer mich erreichen will, der kann mich erreichen. Dafür gibt es ja den Anrufbeantworter. Das Handy betrachte ich als starke Belastung, wenn es ständig piepst.