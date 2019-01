1. Regionalliga: Fast-Break kommt in Recklinghausen unter die Räder

Leverkusen Die deutliche 54:83-Niederlage gegen die Citybaskets verschärft die Abstiegssorgen des Basketball-Regionalligisten.

(lhep) Basketball, 1. Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – SC Fast-Break Leverkusen 83:54 (52:31). Den Auftakt ins neue Jahr hatten sich die akut abstiegsbedrohten Fast-Break-Basketballer sicherlich anders vorgestellt. Die erste Begegnung in Recklinghausen ging für die Mannschaft von Trainer Thomas Pimperl deutlich verloren. „Man konnte nicht übersehen, dass wir fast drei Wochen Pause gemacht hatten. Die Wurfquote war unterirdisch und daher kamen wir zu keinem Zeitpunkt für den Sieg in Frage“, betonte Pimperl, der in den kommenden Wochen die schwierige Aufgabe hat, den Aufsteiger zu stabilisieren. Zuletzt war wegen der problematischen Hallensituation kein geregelter Trainingsbetrieb möglich, was freilich nicht leistungsfördernd wirkte.