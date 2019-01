Wiedereröffnung: 17.500 Ausleihmedien sind wieder zurück

Schlebusch Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schlebusch musste zwischenzeitlich als Ersatzklassenzimmer dienen.

Wasser, konkret ein Rohrbruch, war im vorigen Herbst der Grund dafür, warum ein Schultrakt mit 14 Klassenräumen ebenfalls nicht mehr zu nutzen war. Von diesen müssen jetzt noch acht Räume saniert werden, spätestens bis Januar 2020 sollen sie zur Verfügung stehen. Die Bibliotheksräume selber waren zwar nicht betroffen, wurden von der Schule aber dringend als Ausweichquartier, also als Ersatzklassenräume, benötigt. In der Zwischenzeit waren rund 17.500 Medien in Containern auf dem Schulhof untergebracht.

Eigentlich sollte die Schließung ab September nur „einige Wochen“ dauern. Unter Mangel an Lesestoff dürften die Schüler dennoch nicht gelitten haben, da sie sich kurz zuvor noch mit Taschen voller Bücher eingedeckt hatten. Umso mehr freuten sie sich, dass ihre Bibliothek nun endlich wieder in ihren angestammten Räumen geöffnet ist – und dass Clown Jojo eigens zu diesem Anlass aus Mönchengladbach angereist war. Bereits in der Vorwoche hatten Zweigstellenleiterin Heidi Hamacher und weitere Helfer innen alles an Ort und Stelle zurückgeräumt.