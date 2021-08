Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen : Was tun nach dem Lockdown?

Was tun nach dem Lockdown?

Leichlingen Sollte der nächste verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Winzerfestes und der Trödeltage wie geplant stattfinden? Darüber diskutierte der Wirtschaftsförderungsverein (WIV) nach Kritik einiger Händler, die wegen des Wiederaufbaus ihrer Geschäftsräume nach der Flut nicht werden teilnehmen können.

Einzelhändler hatten es im vergangenen Jahr wahrlich nicht einfach – auch in der Blütenstadt nicht: Aufgrund der Pandemie waren die Geschäfte lange geschlossen, diverse Aktionen, die sonst immer einen kleinen Aufschwung im stationären Handel bringen, mussten abgesagt werden. Trotz allem aber zieht der Vorstand des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen (WIV), der viele dieser Aktionen initiiert, ein versöhnliches Fazit für 2020: Gutscheine im Wert von insgesamt 45.000 Euro, und damit nur 3000 Euro weniger als im Vorjahr, konnten vor allem während des Weihnachtsgeschäfts umgesetzt werden. Ein wichtiger Umsatz, der vor Ort geblieben und nicht in die Nachbarstädte geflossen ist.

Eine zusätzliche Sonderaktion, die eine zehnprozentige Rückerstattung auf den Umsatz gewährte, sei in dieser Zeit besonders gut angenommen worden, berichtet Vorstandsmitglied Lothar Feuser. Auch das Online-Portal „Einkaufen in Leichlingen“ wurde zumindest im ersten Lockdown rege von Händlern und Kunden genutzt worden. Rund 80 Händler seien mittlerweile auf dem digitalen Marktplatz der Blütenstadt zu finden. Zu Hochzeiten des ersten Lockdowns waren 100 Dienstleister auf der Homepage zu finden, die darüber ihren Abhol-, Bestell- und Lieferservice öffentlich kommunizierten.

Wahlen Bei der Jahreshauptversammlung standen auch Vorstandswahlen an. Alle Vorstandsmitglieder, Vorsitzender Mark Lützenkirchen, seine Stellvertreter Lothar Feuser und Reiner Pliefke sowie Schatzmeister Kurt Hardenbicker, traten für eine weitere Amtszeit an und wurden mehrheitlich oder einstimmig wiedergewählt. Zurück traten die Beisitzer Stefan Clemen, Ina Bodenröder, Kathrin Jakob und Rene Rezai. Neu ins Amt wurden einstimmig gewählt: Nicole König, Kai Staehler und Franz-Josef Jung. Nina Blasberg bleibt dem Vorstand als Beisitzerin erhalten.

Im zweiten Lockdown ging die Aktivität deutlich zurück. „Der Auftritt ist in Ordnung, die Frequenz eigentlich gut, aber es könnte noch aktiver genutzt werden, wenn die Händler regelmäßiger ihre Angebote darauf aktualisieren würden“, urteilt Feuser.

Auch in diesem Jahr mussten bereits das Frühlingsfest und die Kunst- und Klangmeile, an denen zwei verkaufsoffene Sonntag angebunden sind, ausfallen. Der nächste Termin ist für Ende August im Rahmen der Leichlinger Trödeltage und des Winzerfestes am 28. und 29. August terminiert.