Leichlinger Hallenbad nach Flut länger nicht nutzbar : Stadt soll Konzept für Schwimmkurse erarbeiten

Leichlingen Die Hallenbad-Technik ist durch die Hochwasser-Katastrophe zerstört. CDU, Grüne, FDP fordern Verwaltung zum Handeln auf, um möglichst wenig Schwimmkurs ausfallen lassen zu müssen.

So oder so, das Bad ist zu: Vorerst klafft deshalb ein Versorgungsloch, unter anderem beim Thema Schwimmkurse. Dem will die Politik vorbeugen. CDU, Grüne und FDP formulieren nun einen gemeinsamen Antrag an Stadtchef Frank Steffes: „Das Hallenbad wird über eine sehr langen Zeitraum nicht nutzbar sein. Wir beantragen, dass für diesen Zeitraum zeitnah ein Konzept erarbeitet wird, wohin neben dem Schulschwimmen auch weitere Schwimmkurse, die im Blütenbad stattgefunden haben, verlagert werden können.“