Leichlinger Weinhandel im alten Kino hilft Geschäftsfreund : Wie eine Box mit „Wupperwein“ Fluthilfe leistet

Der Weinhandel im alten Kino von Kai Staehler bietet jetzt auch die Flutweine von der Wupper an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Kai Staehler, der den Weinhandel im alten Kino betreibt, springt seinem Freund Rene Rezai bei, dessen Opladener Weinlager überflutet war. Verkauft wird nun „Schlammwein“, damit der Wiederaufbau vorangeht,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Das Schmutzwasser hat sich schon lange verkrochen und der gröbste Unrat ist beseitigt – dank schneller, unkomplizierter Nachbarschaftshilfe. Doch auch wenn es nicht mehr direkt zu sehen ist, geht das Miteinander, das durch die Flut-Katastrophe entstand, weiter. Es zeigt sich in Leichlinger Geschäften wie dem Weinhandel im alten Kino von Kai Staehler. Unter unzähligen Tropfen findet sich hier eine ganz besondere Art Rebensaft.

Es handelt sich dabei um Flaschen seines Geschäftsfreunds Rene Rezai. Dessen Lager in Opladen, in dem in der Regel auf gut 270 Quadratmetern etwa 10.000 Flaschen lagern, trafen die Wassermassen stark. Viele Weine aus aller Welt gingen dabei verloren – nur die Hälfte konnte er retten. Die Versicherung deckt die Schäden nicht komplett ab.

Info Etikett nicht immer lesbar, aber Inhalt prima Genuss Die Flaschen mit dem betroffenen Wein sind ohne Gefahr genießbar. Sie sind luftdicht verschlossen. „Der Inhalt der Weine ist in einem einwandfreien Zustand, aber teilweise sind die Etiketten zerstört und natürlich mussten auch alle Weine in neuen Kisten verpackt werden“, berichtet Kai Staehler. Den Shop von Rene Rezai und weitere Weine in größeren Boxen unter: www.winappo.de. Und im Weinhandel im alten Kino, Mittelstraße 54, www.weinimaltenkino.de

Er selbst war an jenem Abend in dem Lager, um zu retten, was zu retten war. Rezai schildert die Eindrücke aus der Halle eindrücklich. Als die Flut das Wasser schlagartig von zehn auf 150 Zentimeter ansteigen ließ, wurde ihm seine Lage bewusst. Er rettete sich durch einen Sprung durch das Fenster seines Büros. „Das ist dieser Moment, in dem man das Materielle loslässt“, betont der 40-Jährige. „Es war unglaublich.“

Dennoch überlebten eben etliche Flaschen. Und so konnte Kai Staehler seinem langjährigen Geschäftsfreund helfen. Er nahm ihm einige der Tropfen ab. „Wir arbeiten hier eng zusammen. Ihm musste geholfen werden“, betont er. Zum Vorbild nahmen sich die Beiden die hart getroffenen Winzer aus dem Ahrtal, die ihren „Flutwein“ verkaufen, um etwas Geld zu verdienen.

Rene Rezai, der als Weinhändler und -importeur gut vernetzt ist, berichtet, dass die betroffenen Weine in der ganzen Welt sehr beliebt sind. „Diese ‚Schlammweine‘ sind weltweit ein Phänomen“, erzählt er. Und auch in der Blütenstadt, sagt Staehler, sind die Flaschen gefragt. Der Erlös aus den Verkäufen geht dabei gänzlich zurück an seinen Kumpel.

Insgesamt rund 50 Kisten hat Kai Staehler in seinem Laden an der Mittelstraße – pro Kiste zweimal Weißwein, zweimal Rotwein und zweimal Rosé. Jeden Tag, erzählt er, kommen Menschen und fragen nach. Selbst während des Gesprächs ist das so. „Man merkt, dass die Leute Lust haben, zu helfen“, bekundet er, der sich selbst auch eine der Flaschen genommen hat. Für Rene Rezai ist die Hilfe nicht selbstverständlich. „Ich bin sehr dankbar“, sagt er, „wir sind schon sehr verzweifelt gewesen.“

Mit dem schmutzigen Wasser kamen die Buddeln nur äußerlich in Berührung. Rezai versichert, etwaige Verschmutzungen des Inhalts seien nahezu ausgeschlossen. Bei Weinen mit Schraubverschluss könnten grundsätzlich keine Flüssigkeiten eindringen. Und die Flaschen, die mit einem Korken verschlossen sind, lagerten laut des Experten liegend. Dabei kommt der Kork mit dem Wein in Berührung, saugt sich leicht mit der Flüssigkeit voll, dehnt sich aus und verschließt die Flasche somit luftdicht.

Im Weinhandel im alten Kino gibt es eine Box mit sechs unterschiedlichen Tropfen für 50 Euro. Mit jeder dieser Boxen wird eine Losnummer ausgegeben. Am 18. September ist bei Rezai ein Online-Event geplant, bei dem drei Geschenke an die Gewinner der kleinen Verlosung verteilt werden sollen.