Einkaufen in Ratingen : Das Weihnachtsgeschäft läuft gut an

Ratingen Die Händler in Ratingen sind zufrieden mit dem Verkauf am ersten Adventswochenende. Viele Kunden wollen schon jetzt ihre Weihnachtsgeschenke besorgen, falls ein erneuter Lockdown kommt.

Vor allem der Samstag lockte mit seinem kühlen, sonnigen Winterwetter viele Menschen in die Ratinger Innenstadt, wo sie sich auf dem Weihnachtsmarkt und dem Hüttenzauber in Weihnachtstimmung bringen konnten. „Ich brauche zum Glück nicht so viele Weihnachtsgeschenke besorgen“, erzählt Nicole Berger. Für ihren Freund hat sie bereits ein Geschenk gekauft. „Und sogar schon eingepackt“, verrät sie. Nun ist sie auf der Suche nach einem Geschenk für ihre Mutter. „Ich habe aber schon eine Idee, was ich ihr schenken werde.“ Jens Förster dagegen ist in der Innenstadt unterwegs, um sich Anregungen zu holen. „Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich an Weihnachten verschenken soll“, gibt er zu. „Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit.“ Er hofft, dass es in diesem Jahr nicht zu einem Lockdown vor den Feiertagen kommen wird. „Das wäre echt übel“, meint er, „weil ich es noch nie geschafft habe, frühzeitig die Geschenke zusammen zu bekommen.“ Er lächelt. „Mir läuft vor Weihnachten immer die Zeit davon.“