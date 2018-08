Stadt Leichlingen soll wegen Buchsbaumzünsler handeln

Leichlingen Der Kahlfraß auf Friedhöfen durch die Raupe sorgt die Politik. BWL will Neupflanzung von Buchsbäumen verhindern.

ffallen. Sie stellt jetzt einen Eilantrag an die Stadt, massiv dagegen vorzugehen. „Wie mittlerweile in allen Gärten und Parks, befällt der Buchsbaumzünsler auch massiv die Leichlinger Friedhöfe“ sagt Vorsitzender Franz Jung. „Unzählige Büsche stehen kahlgefressen auf den Gräbern und auch auf städtischem Grund“.

Um eine Verbreitung des Zünslers zu verhindern beantragt die BWL nun in dem Eilantrag, dass die Mitarbeiter des Bauhofs sämtliche befallenen sowie nicht befallenen Buchsbäume auf städtischen Grund umgehend beseitigen „Gleichzeitig muss die Verwaltung Friedhofsgärtner, Gärtnereien sowie die Eigentümer der Gräber auffordern, befallene und auch nicht befallene Sträucher auf den Friedhöfen ebenfalls umgehend zu entfernen“, fordert die BWL weiter. Die Pflanzen dürften nicht in den Boxen für Grünabfall abgelegt, sondern müssten sachgerecht in verschlossenen Säcken entsorgt werden. Vielleicht stelle die Stadt einen Container bereit, um die Pflanzen in die Verbrennung zu geben. Und die BWL will hart durchgreifen, sie fordert: „Auch das Pflanzen neuer Buchsbäume auf den Friedhöfen muss verboten werden.“