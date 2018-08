Stadt Solingen baut neue Brücke nach Leichlingen

Solingen / Leichlingen Die Leidenszeit für Autofahrer nähert sich ihrem Ende. Die Arbeiten für die neue Behelfsbrücke über die Wupper von und nach Leichlingen laufen. Endgültige Entwarnung gibt es erst im Jahr 2021, wenn der dauerhafte Neubau steht.

Rund 1,8 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren am Wupperufer verbaut. 60 Prozent davon übernimmt das Land NRW, der Rest wird zu jeweils gleich großen Teilen von der Stadt Solingen sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis geschultert. Wobei der eigentliche Neubau noch eine ganze Weile auf sich warten lassen dürfte. Die zukünftige Brücke Nesselrath wird voraussichtlich erst im Jahr 2021 fertiggestellt sein. Was wiederum zur Folge hat, dass nun zunächst eine sogenannte Behelfsbrücke hochgezogen wird.

Eine Maßnahme, von der sich die Beamten im zuständigen Stadtdienst Planung, Mobilität, Denkmalpflege eine Menge erwarten. Denn wie eine Rathaus-Sprecherin nun noch einmal betonte, gehören die Zeiten der Einspurigkeit und der damit verbundenen Wartezeiten vor der alten Brücke ab Ende 2018 der Vergangenheit an. „Wir gehen momentan davon aus, dass die Behelfsbrücke pünktlich im vierten Quartal dieses Jahres eröffnet werden kann“, hieß es in dieser Woche auf Nachfrage unserer Redaktion aus der Stadtverwaltung.

Bevor jedoch an der Wupperquerung die Normalität wieder Einzug hält, gilt es zunächst, jede Menge Arbeiten zu erledigen. „In der nächsten Woche beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die Zufahrtsrampe der Behelfsbrücke“, schilderte die Stadtsprecherin die jetzt anstehenden Schritte. Und danach starten die Arbeiten der Unterkonstruktion. Denn erst wenn all dies erledigt ist, ist es möglich, den vorläufigen Ersatzbau – in direkter Nachbarschaft zur heutigen Brücke – an einem Stück in seine Position zu heben.