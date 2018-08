Leichlingen Müll am Wupperwehr

Leichlingen Obwohl die Naturidylle an der Wupper als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, baden und lärmen dort viele Leute und lassen ihren Müll zurück.

Bereits im Mai hatten sich Anrufer in unserer Redaktion gemeldet und von den schlimmen Zuständen am Wupperwehr berichtet. Darunter auch Nicole Sander, die dort oft und gerne spazieren geht und Ruhe und Natur genießt. „Bis irgendwann die ersten Partyleute diese Stelle für sich entdeckt haben. Aber so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie“, sagt sie. „Die Leute kommen mit Autos vorgefahren und parken direkt gegenüber vom Wupperwehr, so dass keine Rettungsfahrzeuge durchkommen. Sie zertrampeln die Steine im Wehr und die Böschung, baden, sind laut und lassen auf den Wiesen Unmengen an Müll zurück“, erzählt Sander. „Ich will gar nicht stänkern und gönne den Menschen einen schönen Sommerabend, aber es geht doch um dieses schöne Fleckchen Natur.“