Flashmob am „Day Orange“ : Orange Boote in der Blütenstadt

Orange Papierschiffe wurden in Leichlingen über Nacht verteilt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen (ena) Orange Papierschiffchen überall in der Stadt – da staunten manche Leichlinger am Samstag nicht schlecht! In einer Flashmob-Aktion hatten Unbekannte über Nacht an mehreren Plätzen und Brücken in der Innenstadt die bunten Boote samt Infomaterial aufgehängt.

