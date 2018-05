Kreis Viersen: Buchsbaumzünsler frisst sich erneut durch den Kreis

Kreis Viersen Was Hobbygärtner jetzt wissen müssen, um den Schädling nicht weiter zu verbreiten

Der Buchsbaumzünsler ist zurück. Die gefräßige grüne Raupe, die aus Ostasien eingeschleppt wurde, verbreitet sich erneut stark in Anlagen und Parks im Kreis Viersen. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Befallene Pflanzen haben häufiger kahle oder braune Stellen und sind von weißem Gespinst umgeben.

Buchsbäume in privaten Gärten sind ebenfalls bedroht - deshalb warnt der Abfallbetrieb des Kreises Hobbygärtner erneut davor, nicht weiter zur Verbreitung des Schädlings, der hier keine natürlichen Feinde lebt, beizutragen. Zu beachten ist: Befallene Äste und Sträucher sollten möglichst schnell in Säcken verpacken und zubinden oder in die braune Tonne geben. Zur Sicherheit kann man deren Löcher vorübergehend abkleben. Einzelne Äste sollen aber nicht länger als 50 Zentimeter, Strauchteile nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Auch Papiersäcke, die von der Kommune zu kaufen sind, können zugebunden für Pflanzenabfälle genutzt werden.