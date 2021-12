Polizeikontrolle in Leichlingen : Solinger fährt unter Drogen Auto

Die Polizei überprüfte Autofahrer auf der Straße Am Hammer in Leichlingen. Foto: Jochen Tack/Fotograf: Jochen Tack

Leichlingen Die Polizei hat in Leichlingen einen Mann erwischt, der mit dem Auto unterwegs war, obwohl er vorher Drogen zu sich genommen hatte. Der 42-jährige Solinger fiel den Beamten am Freitagabend, 17. Dezember, gegen 19.15 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Straße am Hammer auf.

Laut Polizei deuteten mehrere Hinweise auf einen Drogenkonsum hin. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, das Autofahren wurde ihm bis zum Abbau der berauschenden Mittel untersagt. Der Solinger war in der Vergangenheit schon einmal mit Drogen am Steuer erwischt worden. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

(sug)