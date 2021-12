Hofmusik in der Hasensprungmühle in Leichlingen : Musikklasse gibt erstes Freiluftkonzert

Hofmusik in der Hasensprungmühle in Leichlingen

Leichlingen Die Musikklasse des Gymnasiums überraschte jetzt die Bewohner des Altenzentrums Hasensprung mit einem schönen kleinen Weihnachtskonzert. Für die jungen Musiker, die erst seit wenigen Monaten ihr Instrument spielen lernen, war es pandemiebedingt ihr erstes Konzert außerhalb des Schulareals. Für die Senioren eine willkommene Abwechslung.

So brachen die Schüler am Vormittag von ihrer Schule aus zu einer kleinen Wanderung nach Hasensprung auf. Die Instrumente wurden von engagierten Eltern in ihren Fahrzeugen zum Spielort transportiert, wo die Bewohner schon neugierig aus den Fenstern lugten. Vom Hof aus würden die Kinder völlig kontaktlos und unter freiem Himmel den Senioren eine kleine Freude bereiten und sich selbst offenkundig auch.