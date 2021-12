Fluthilfe in Leichlingen : Bürgerstiftung und Wiv helfen Flutopfern

Leichlingen Noch eingegangene Spenden werden für betroffene Familien auf Gutscheincards vom Wirtschaftsförderungsverein übertragen. Damit kann auch der Einzelhandel in Leichlingen unterstützt.

Fünf Monate nach der Flutkatastrophe ist in Leichlingen noch lang nicht wieder alles so, wie es mal war. „Viele Leichlinger Familien und auch Einzelhändler hat es extrem hart getroffen. Noch heute sind in der Stadt die Spuren von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten unübersehbar“, fasst die Bürgerstiftung Leichlingen zusammen. Stark das Ereignis, so stark aber auch die Spendenbereitschaft nach dem Aufruf der Stiftung. Die spricht von einer überwältigenden Resonanz. Bis zum 15.Oktober konnten Privatleute Hilfeanträge stellen. „Insgesamt wurde 159 Anträgen, mit einem Auszahlungsvolumen von rund 370.000 Euro entsprochen.“

Das Ende der Unterstützung ist damit aber noch nicht erreicht, denn nach Antragsende kamen immer noch Spenden an, die nun in anderer Form und ganz passend zur Weihnachtszeit ausgeschüttet werden Dazu hat sich der Stiftungsvorstand mit einer Idee an Lothar Feuser vom Vorstand des Wirtschaftsförderungsvereins (Wiv) gewandt: Die betroffenen Leichlinger Familien sollen eine Wiv-Gut­scheincard im Wert von je 150 Euro erhalten. „Diese kann dann in den verschiedenen Leichlinger Einzelhandelsgeschäften eingelöst werden – auch in unterschiedlichen Teilbeträgen“, erläutert die Bürgerstiftung. „Den Gedanken fand der Vorstand des Wirtschaftsförderungsvereins großartig.“ Er helfe mit einem Nachlass. Win-Win-Situation: Den Familien werden geholfen, der Leichlinger Einzelhandel durch Kaufkraftbindung unterstützt.