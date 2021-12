Vorfall in Düsseldorf : 17-Jähriger mit Waffen im Hauptbahnhof erwischt

Düsseldorf Einen Schlagstock, Wurfsterne und Drogen haben Beamte der Bundespolizei bei einem 17-Jährigen am Düsseldorfer Hauptbahnhof entdeckt. Außerdem wurden zwei junge Männer festgenommen, die keine Maske tragen wollten und randalierten.

Der Mann wurde in den Gewahrsam des Polizeipräsidiums in Düsseldorf gebracht. Ein Richter nahm den Mann in Augenschein und ordnete einen Gewahrsam bis 9 Uhr an. Im Anschluss wurde er entlassen. Die Männer müssen sich nun wegen des Widerstandes verantworten.