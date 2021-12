Düsseldorf-Stadtmitte : Drogen unter Fahrradsattel versteckt - Festnahme

Düsseldorf Ein mutmaßlicher Dealer in der Düsseldorfer Innenstadt hatte seine Drogen unter einem Fahrradsattel versteckt. Ein Zeuge sah das und alarmierte die Polizei.

Unter einem Fahrradsattel hatte ein Mann in Stadtmitte seine Drogen versteckt, um diese von dort aus an Personen auf der Straße zu verkaufen. Beamte der Polizeiinspektion Mitte konnten den 28-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, am Sonntagabend festnehmen.