Kontrolle auf A2 bei Bielefeld : Zoll entdeckt 10,5 Kilogramm Marihuana und Amphetamin

Bielefeld Als Zollbeamte ein aus den Niederlanden kommendes Auto anhielten, entdeckten sie darin mehrere Beutel mit Marihuana und weitere Drogen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 2 bei Bielefeld hat der Zoll in einem Auto 10,5 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen gefunden. Der alleinreisende Fahrer war mit seinem Wagen mit deutschem Kennzeichen von den Niederlanden aus in Richtung Hannover nach Berlin unterwegs. Die Beamten fanden mehrere Beutel mit Marihuana in einer Tasche im Kofferraum sowie in der Kleidung des Fahrers. Außerdem entdeckten sie laut Polizeimeldung zwischen Fahrertür und Fahrersitz ein Röhrchen und ein gefaltetes Blatt Papier, worin sich jeweils eine geringe Menge Amphetamin befand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren, nahmen den Mann vorläufig fest und übergaben ihn an die Bielefelder Polizei.