Haan : Drogen im Auto: Landgericht reduziert Strafe

Haan Eine Einkaufstour nach Holland endete vor Gericht. Die 41-jährige Frau und der 50 Jahre alte Mann hatten dort offenbar nicht nur Farbeimer zur Verschönerung der Wohnung eingekauft, sondern auch noch Heroin und Kokain.

Ihr Corsa fiel einer Zivilstreife der Polizei auf Haaner Stadtgebiet auffiel. Die Abfrage des Kennzeichens ergab, dass der Besitzer ohne Fahrerlaubnis war – also setzte sich die Streife vor das Pärchen und signalisierte diesem, am Parkplatz Höfgen die Autobahn zu verlassen. Das scheint der Fahrer anfangs auch getan zu haben. Im letzten Moment bog der Corsa aber wieder auf die Autobahn zurück, um sich mit dem Tritt aufs Gaspedal der Kontrolle zu erziehen. Der Sichtkontakt brach ab, der Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten das Pärchen kurz darauf wieder ein. Er habe keinen Führerschein mehr und deswegen flüchten wollen, so der Angeklagte. Bei der Kontrolle fanden sich Heroin in der Handtasche und ein Briefchen mit Kokain in der Türablage der Beifahrerseite. Heftig bestritten beide, dass sie bei ihrem Fluchtversuch irgendwas aus dem Beifahrerfenster geworfen hätten. Ein Polizist lief kurzerhand den Standstreifen bis zur Einfahrt zurück und fand tatsächlich 150 Gramm Heroin und Kokain, die noch nicht allzu lange dort gelegen haben dürften. Bei der Durchsuchung des Wagens auf einem Sicherstellungsplatz in Mettmann schlugen die Drogenspürhunde bei den Farbeimern im Kofferraum an. Finden konnte man aber nichts. Das Amtsgericht war bei seinem Urteil davon ausgegangen, dass die im Autobahn-Begleitgrün „entsorgten“ Drogen vorher im Corsa gewesen waren. Die beiden bekannt Rauschgiftsüchtigen waren wegen Drogenbesitzes verurteilt worden: Der Fahrer als einschlägig Vorbestrafter zu 30 Monaten, dessen Lebensgefährtin zu 18 Monaten Haft. In der nun verhandelten Berufung am Landgericht Wuppertal standen Zweifel im Raum: An den sichergestellten Betäubungsmitteln waren keine verwertbaren DNA-Spuren festgestellt worden, sie waren daher nicht zweifelsfrei zuzuordnen. Die im Auto aufgespürten Portionen waren klein genug, um als Eigenbedarf zu gelten. Die Beifahrerin war im Gegensatz zu ihrem Partner auch noch nie verurteilt worden. Der freimütig geschilderte Konsum schien zudem so überschaubar, dass das Gericht von einem minder schweren Fall ausging. Der Fahrer kam mit einer Geldstrafe von 2700 Euro davon, seine Lebensgefährtin wurde freigesprochen.