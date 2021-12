Nach der Flut in Leichlingen : Mieter sauer über kalt-feuchte Wohnungen

Die Leichlinger SPD – rechts Vorsitzende Roswitha Süßelbeck – hatte Anwohner von Cremers Weiden zum Austausch mit Expertin Manuela Küpper vom Mieterverein Leverkusen zusammengebracht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen In der Siedlung Cremers Weiden in der Leichlinger Innenstadt sind nach der Flut Heizungsanlagen noch nicht wieder in Schuss. Bewohner haben Angst vor Schimmelbildung und beklagen, die Vermieter seien extrem schwer zu erreichen. Eine Expertin vom Mieterverein gab ihnen jetzt Tipps.

Von Ina Bodenröder

Das Außenthermometer zeigt derzeit am Morgen meist nicht mehr als zwei bis fünf Grad an. Es ist winterlich kalt – allerdings auch in den meisten Wohnungen in der Siedlung Cremers Weiden. Seit der Flut ist die zentrale Heizungsanlage defekt, es schimmelt. Die Vermieter Kiefer & Zehner und Deutsche Wohnen erweisen sich in dieser schwierigen Zeit offenbar als schlechte Partner: Die Mieter fühlen sich im Stich gelassen und haben deshalb am Dienstagabend Rat gesucht.

Die SPD hatte sie und Manuela Küpper vom Mieterverein Leverkusen eingeladen, sich über die Situation auszutauschen und zu besprechen, wie die Bewohner ihre Interessen durchsetzen können. Die sind um ihre Lage im Moment nicht zu beneiden. „Wir hören immer nur, dass alles in Bearbeitung ist“, erzählt ein Paar, das in einem der Häuser Am Büscherhof wohnt. Das Gebäude – Vermieter ist Kiefer & Zehner – stand im Sommer nach dem Wupperhochwasser bis zum Erdgeschoss unter Wasser. Seither schimmelt es im Keller. Erst nach sechs Tagen habe der Vermieter überhaupt Kontakt zu den Bewohnern aufgenommen. Derzeit sei die Heizung maximal lauwarm. Beschwerden wie diese wollen die Sozialdemokraten aufgreifen und sie den Vermietern noch einmal gebündelt vortragen. Am Dienstag bekamen sie noch mehr Materal. Auch im Haus Montanusstraße 8 – Vermieter hier: Deutsche Wohnen – ist die Lage angespannt. „Es schimmelt im Keller und bis in die Wohnungen. Wir haben Sorge um unsere und die Gesundheit unserer Kinder“, berichten die Mieter. Die Fenster in den Wohnungen seien vor Feuchtigkeit beschlagen. Doch die Trocknungsgeräte im Keller habe der Vermieter schon wieder abbauen lassen – es müsse langsam trocknen, die Bewohner sollten die Fenster zum regelmäßigen Lüften öffnen.

Info Sorgfältige Prüfung angekündigt Der Mieterverein in Opladen wirbt damit, in Fragen rund ums Wohnen mit geschulten Juristen zu helfen: zum Beispiel bei Mieterhöhung oder Betriebskosten-Abrechnung, drohender Kündigung oder Schimmel. Für Cremers Weiden kündigte der Verein an, die Betriebskostenabrechnungen seiner Mitglieder nach den diesjährigen Schäden besonders sorgfältig zu prüfen.

Dazu kommt: „Die Hinweise an die Vermieter prallen an ihnen ab, sie sind schlecht zu erreichen“, berichten die Mieter aus vielen Häusern. Für sie hat Manuela Küpper vom Mieterverein konkrete Empfehlungen: Sie sollten sich zusammentun und den Schaden von einem Gutachter beurteilen lassen. „Mit einem Schimmelgutachten können Sie mehr Druck machen“, sagte sie. Eventuell könne man auch die Bauaufsicht der Stadt ins Boot holen, wenn die Gesundheit durch Baumängel gefährdet sei.

Außerdem gab sie Tipps, wie und in welchem Umfang die Bewohner die Mietzahlungen wegen der kaputten Heizung rechtskonform reduzieren können. „Die Höhe der Minderung hängt von der Temperatur im Innenraum ab, die müssen Sie messen und dokumentieren“, sagte sie. 20 bis 22 Grad seien vom Gericht anerkannte Wohlfühltemperatur. Bei 16 bis 18 Grad könne man um 20 Prozent, unter 16 Grad um 40 und unter zehn Grad rund 70 bis 100 Prozent von der Warmmiete abziehen. Habe der Vermieter einen strombetriebenen Heizofen zur Verfügung gestellt, gebe es dennoch Minderungsansprüche. Außerdem könne der zusätzliche Stromverbrauch zum Ansatz gebracht werden. Hier empfahl Küpper: „Dokumentieren Sie auf Ihrem Stromzähler den Mehrverbrauch.“

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und auch im Nachhinein Geld vom Vermieter zurückverlangen zu können, sollen die Mieter ihre Mietzahlungen nur unter Vorbehalt der Rückforderung leisten. „So können Sie auch rückwirkend Ansprüche geltend machen“, sagte Küpper. Dieser Vorbehalt sollte den Vermietern entweder auf der Überweisung, per E-Mail oder Brief schriftlich mitgeteilt werden.