Leichlingen: Pausenbrot und E-Gitarre - Schulfoyer wird Festivalbühne

Leichlingen Vielleicht war es der schönste Wiedereinstieg nach den Ferien für die Schüler des Städtischen Gymnasiums: Sie erwartete am Montag in der großen Pause eine Bühne mit Scheinwerfern, Schlagzeug und Verstärkern im Foyer. Das Rock-Trio TIL überraschte mit einem Pausenkonzert und begeisterte besonders Unter- und Mittelstufenschüler.

Ein Schüler hatte über Soziale Netzwerke die drei Jungs aus Olpe angeschrieben. Die bauten Leichlingen über ihr Projekt #Tilmyschool in ihre Europa-Tour ein. "Schon zu unserer Schulzeit kam uns die Idee von Pausenkonzerten. Erst spielten wir in unserer Schule, später in Nachbarschulen. So fing alles an", berichtet Bassist Eniz (19). Sie sind europaweit bereits an mehr als 200 Schulen aufgetreten. "Die rockige Musik kommt gut an, die Teenager in Europa ticken da alle gleich. Und wir leben so unseren Traum", ergänzt Sänger Dennis (20). Auch Schlagzeuger Jona (19) gefällt das Rockstar-Leben: "Jeden Tag ein Konzert spielen, das nennen wir Vollzeit-Hobby." Dennis: "Unser Traum ist es, irgendwann bei Rock am Ring aufzutreten." Letztlich sei es egal, ob sie vor 100 oder 6000 Leuten spielten, am wichtigsten sei es, die Zuschauer mitzureißen.