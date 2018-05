Leichlingen: Bowling und Bingo für Alte und Junge

Leichlingen Beim "2. Leichlinger Tag der Generationen" am 9. Juni können sich Kinder, Jugendliche und Senioren bei verschiedenen Aktionen besser kennenlernen. Es gibt Musik und Tanz, einen Rollstuhlparcours und einen Alterssimulationsanzug.

Kinder sind immer laut, alte Menschen schimpfen ständig. So weit die Vorurteile. Beim "2. Leichlinger Tag der Generationen" allerdings, der am Samstag, 9. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum an der Oskar-Erbslöh-Straße gefeiert wird, sollen Jung und Alt gemeinsam Spaß haben, neue Dinge erleben und voneinander lernen. "Wir möchten Berührungsängste abbauen und allen die Gelegenheit bieten, sich bei besonderen Aktionen zu beschnuppern", sagt Claudia Wolf von der Seniorenberatung der Stadt. Vor zwei Jahren war die Premiere, "und alle hatten Lust auf mehr", erzählt Andreas Genschel.

Der Musikschulleiter wird erneut im großen Saal das Bühnenprogramm moderieren. Die Jugendband singt dann beispielsweise ältere Songs wie "Smoke on the Water", während der Männergesangverein Metzholz mit den Toten Hosen und Herbert Grönemeyer Stimmung macht. Ein bis zwei Hits wollen die Sänger zwischen 14 und 60 Jahren sogar gemeinsam vortragen. "Außerdem gibt es ein Tanz-Café - und natürlich Bingo", sagt Genschel. Denn beim Bingo sei es beim ersten Generationen-Tag tatsächlich mucksmäuschenstill im Saal gewesen, erinnert er sich. "Der Programmpunkt war deshalb gesetzt."

Eine besondere Bühnen-Aktion ist der Senioren-Poetry-Slam. Seit Februar haben mehrere Senioren gemeinsam mit dem Kölner Autor Alexander Bach in einer Schreibwerkstatt ihre Texte entwickelt, die sie beim Generationen-Tag vortragen werden, und jetzt schon "ganz schön aufgeregt" sind, wie Claudia Wolf verrät. Parallel zum Programm im Saal gibt es von 14 bis 18 Uhr in allen Räumen des Jugendzentrums Workshops und natürlich Kuchen, Waffeln und Getränke. In einem Raum werden Handy-Hüllen genäht, in einem anderen malt die katholische Frauengemeinschaft mit den Besuchern, Jugendliche geben Tipps zur Bedienung von Smartphones, im Flur können die Gäste an der Wii-Konsole bowlen und Computerspiele kennenlernen, und draußen bauen die Pfadfinder ihre Jurte auf. Mitglieder des Jugendparlaments bieten auf einer Tauschbörse ihre Dienste wie Blumen gießen oder Rasenmähen an und betreuen im Außenbereich einen Rollstuhlparcours.