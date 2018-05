Leichlingen : Germania-Chor begeistert mit "Der Freischütz"

Die Frauen im Dirndl, die Männer in Lederhosen - so trat der Gemischte Chor Germania auf. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Ob "Carmen", "Die lustige Witwe" oder "My fair Lady" - der Leichlinger Germania-Chor ist bekannt für seine Darbietungen, die er einmal im Jahr auf die Bühne der Aula Am Hammer bringt. Und nun also eine großartige konzertante Aufführung der romantischen Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber.

In der ausverkauften Aula am Hammer debütierte Sabine Haas am Sonntag als neue Vorsitzende. Erst im Februar hatte sie den Staffelstab von Vorgänger Richard Kuntze übernommen, der das Amt wiederum zuvor 40 Jahre innehatte. Mit erstickter Stimme bemerkte er, ihm sei immer wichtig gewesen, gute Konzerte bieten zu können. Daran solle sich künftig nichts ändern, betonte Sabine Haas. Bereits jetzt gebe es Überlegungen für 2019. Doch langfristig seien Erfolg und Überleben von den Mitgliedern des Chores abhängig. Unter dem Stichwort "Neue Männer braucht das Land" nutzte Haas die Gelegenheit, um neue Chorsänger zu werben. Jeder Mann, der Freude am Singen habe, sei donnerstags ab 19.45 Uhr zur Schnupperprobe ins Bürgerhaus eingeladen.

Aber zurück zur Aufführung: Die Gesamtleitung hatte Juliano Suzuki, seit Juni 2014 Dirigent des Ensembles. Geschickt, mit kleinen, aber energischen Gesten, führte er Chor, Bergische Kammerphilharmoniker und Solisten durch die Aufführung. Sabine Müller brachte als Moderatorin die Erzählung vom Hohelied des romantischen Waldes in Reimform nahe.

Im ersten Akt feierte der Chor - die Frauen zünftig in Dirndl, die Männer zum großen Teil in Krachlederne gekleidet - ein Schützenfest und verspottete den Jägerburschen Max, von Tenor Javier Alonso glänzend interpretiert. Die Arie "Durch die Wälder durch die Auen" sang er gestochen scharf und klar. Die anspruchsvolle Rolle des Kaspar war mit Bariton Gereon Grundmann ideal besetzt. Die weiblichen Solopartien, die teilweise stimmakrobatische Virtuosität verlangten, meisterten Agathe (Jana Marie Gropp) und Ännchen (Pauline Gropp) ganz hervorragend. Zwischen zwei Arien wurden die Leichlinger Schwestern sogar mit Zwischenbeifall bedacht.

Nach der Pause hatte der Chor mehr zu tun. Die Damen sangen das Brautlied "Wir winden dir den Jungfernkranz", und die Männer - verstärkt durch 20 Mitwirkende der Sängervereinigung Leverkusen-Manfort - "Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen". Etwa drei Monate hatten sich die Ensembles auf diese Vorstellung vorbereitet. "Es ist erstaunlich, was Germania immer wieder auf die Beine stellt", sagte Karl Krapp, Opernliebhaber und Ehrenvorsitzender des Schützenvereins Trompete, ehe sich alle Mitwirkenden zum großen Finale aufstellten.

(gkf)